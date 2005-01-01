Кованые ограждения для балконов

Балконы являются важной частью фасада, которая повышает функциональность здания и украшает его экстерьер. Самыми важными требованиями к ним считаются надежность и безопасность, поэтому кованые балконы пользуются наибольшей популярностью. Такие балконы прочные, долговечные и удобные в эксплуатации.

Разновидности

Кованые балконные конструкции бывают:

  • радиусными;
  • дугообразными;
  • прямыми;
  • дутыми;
  • смешанными.

Они изготавливаются из металла высокого качества. Выполняться такие балконы могут в различном стиле, например, классическом, барокко или модерн.

Преимущества и недостатки кованых балконов

Основными плюсами кованых балконных конструкций считаются:

  • высокая прочность;
  • долговечность;
  • совместимость с другими материалами;
  • привлекательный внешний вид;
  • способность выдерживать большие нагрузки;
  • стойкость к воздействию факторов внешней среды.

К недостаткам относят достаточно высокую сложность установки, большой вес и сравнительную дороговизну конструкции.

Цена на кованые балконы зависит от выбранной модели, сложности узора ковки и используемых покрасочных и защитных материалов. Также на стоимость может повлиять специфика установки.

Чтобы выбрать подходящий вариант конструкции, достаточно зайти на наш сайт и ознакомиться с каталогом, в котором есть фото кованых балконов и их характеристики. Сделать заказ можно по телефону, а также посредством электронной почты.

заказать>как>

 

 

Подробнее Скрыть
Связаться с менеджером
  • Фото
  • Чертежи
Все изделия на фото изготовлены предприятием «Интеграл»