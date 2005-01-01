Кованые ограждения для балконов

Балконы являются важной частью фасада, которая повышает функциональность здания и украшает его экстерьер. Самыми важными требованиями к ним считаются надежность и безопасность, поэтому кованые балконы пользуются наибольшей популярностью. Такие балконы прочные, долговечные и удобные в эксплуатации.

Разновидности

Кованые балконные конструкции бывают:

радиусными;

дугообразными;

прямыми;

дутыми;

смешанными.

Они изготавливаются из металла высокого качества. Выполняться такие балконы могут в различном стиле, например, классическом, барокко или модерн.

Преимущества и недостатки кованых балконов

Основными плюсами кованых балконных конструкций считаются:

высокая прочность;

долговечность;

совместимость с другими материалами;

привлекательный внешний вид;

способность выдерживать большие нагрузки;

стойкость к воздействию факторов внешней среды.

К недостаткам относят достаточно высокую сложность установки, большой вес и сравнительную дороговизну конструкции.

Цена на кованые балконы зависит от выбранной модели, сложности узора ковки и используемых покрасочных и защитных материалов. Также на стоимость может повлиять специфика установки.

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